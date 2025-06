Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, primo firmatario Matteo Carotti, ha presentato in Consiglio Comunale un ordine del giorno per chiedere l’intitolazione di una via, una piazza o un luogo pubblico della città alla memoria di Sergio Ramelli, lo studente milanese assassinato brutalmente il 29 aprile 1975, all’età di 18 anni, a seguito di un’aggressione di matrice politica.

La proposta nasce dalla volontà di rendere giustizia a una delle vittime più tragiche degli anni di piombo, “periodo in cui – scrivono i firmatari – l’intolleranza ideologica e la violenza politica colpirono duramente il tessuto sociale e umano del nostro Paese. Sergio Ramelli non fu un simbolo di parte, ma un ragazzo ucciso per le sue idee, la cui memoria merita di essere onorata da tutte le istituzioni democratiche”.

“Ricordare Ramelli non è una scelta politica, ma un atto di civiltà e responsabilità. È giunto il momento – dichiara Carotti, – che anche Cremona riconosca il valore della memoria come strumento di educazione alla non violenza e al rispetto reciproco. Troppo spesso la sua morte è stata colpevolmente minimizzata o giustificata per motivi ideologici: intitolargli un luogo pubblico significa rompere quel silenzio e ribadire il rifiuto di ogni forma di odio e sopraffazione.”

L’ordine del giorno chiede all’amministrazione comunale di avviare l’iter amministrativo per l’intitolazione e di promuovere, in parallelo, iniziative pubbliche di approfondimento e sensibilizzazione, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadinanza.

