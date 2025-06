Caos in via Dante giovedì mattina, a causa di un doppio incidente verificatosi all’altezza dell’incrocio con via Angelo Peri. Erano circa le 10.30 quando due auto, una Mercedes condotta da un 66enne e una Nissan con al volante un 80enne e a fianco la moglie di 75 anni, si sono urtate lateralmente.

Dopo lo scontro, la passeggera della Nissan è scesa dalla vettura e si è fermata sulla pista ciclabile, dove però è stata travolta da una bicicletta, condotta da un uomo di 35 anni. Un urto fortunatamente non violento, che l’ha però fatta cadere a terra.

I soccorritori del 118 sono sopraggiunti poco dopo e hanno trasportato la donna in ospedale per alcuni controlli. Dei rilievi del caso e della gestione viabilistica si sono occupati invece i Carabinieri del Radiomobile di Cremona.

