Sabato 21 giugno, dalle ore 9 alle 12, Forza Italia sarà presente in Piazza Roma con un gazebo dedicato al tesseramento 2025. Proseguono infatti le giornate dedicate al tesseramento iniziate lo scorso fine settimana a Crema e a Casalmaggiore.

All’iniziativa parteciperanno i membri della segreteria cittadina, militanti e sostenitori del partito. “Sarà un’occasione non solo per rinnovare l’impegno politico, ma anche per dialogare con i cittadini e raccontare il lavoro svolto da Forza Italia nel primo anno dopo le elezioni amministrative, sia all’interno del consiglio comunale che sul territorio, e per il quale verrà distribuito del materiale informativo” fanno sapere dal partito.

“L’invito è rivolto a tutti coloro che condividono i valori del partito e vogliono contribuire attivamente al futuro della città con proposte serie e concrete” conclude la nota di Forza Italia.

