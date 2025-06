D Club, premiati i protagonisti della Serie D 2024-2025

ROMA (ITALPRESS) – Il teatro Rossini di Roma ha fatto da cornice alla 12esima edizione del “D Club”. Un’iniziativa ideata dal Dipartimento Interregionale in collaborazione con Corriere dello Sport e Tuttosport, pensata per dare voce ai veri esperti del Campionato Serie D: i tifosi, che ogni settimana vivono con passione le emozioni del calcio della propria città. Cinquantadue nominativi in lizza nelle sei categorie e dieci giorni di voting on-line da parte dei lettori dei quotidiani hanno determinato i vincitori di una manifestazione che nelle varie forme, prima Top 11 e da dodici anni D Club, da quasi venti stagioni coinvolge gli appassionati del campionato D’Italia. I più votati del Campionato 2024/2025, un’edizione record con più di 30.000 preferenze espresse sui siti web dei due giornali sono stati; Giovanni Stellato portiere del Cassino, Riccardo Capiluppi Difensore del Lentigione, Stefano Tuzza centrocampista del Bra, Leonardo Abreu attaccante del Cassino, l’under Lorenzo Lischetti del Gozano e Fabio Nisticò allenatore del Bra. Premio speciale per Federico Baschirotto partito dalla Serie D fino a diventare un giocatore icona della Serie A per umiltà e abnegazione; Antonino Barillà che dopo una carriera nella massima Serie è tornato in D per l’amore della maglia della Reggina; l’allenatore della Sambenedettese Ottavio Palladini autore di quattro promozioni con i rossoblù, l’ultima nella stagione appena conclusa; il Presidente Luigi Pinalli da più di vent’anni patron del Fiorenzuola; gli allenatori Domenico Gargiulo e Angelo Carrano due vere e proprie istituzioni del calcio pugliese e campano, pluridecorati e vincenti in Serie D.

gm/gtr

(Fonte video: LND)