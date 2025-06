Con l’arrivo della stagione estiva, prendersi cura dei propri animali richiede ancora più attenzione e consapevolezza. Per questo motivo, Ats Val Padana ha realizzato una serie di video informativi, pensati per offrire consigli pratici e affidabili sulla gestione quotidiana degli animali domestici, con un focus sulle criticità legate al caldo, alle vacanze e ai viaggi all’estero, fino all’abbandono.

Protagonisti della serie sono i medici veterinari dell’Ats, che mettono a disposizione la loro competenza per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del benessere animale, affiancati da quattro testimonial d’eccezione: Thor, Rory, Fonzie e Moka, amici a quattro zampe che con le loro “performance” rendono ogni video coinvolgente e accessibile.

Il primo video informativo realizzato è visibile a questo link. Il progetto è stato curato e prodotto dall’Ufficio comunicazione, in collaborazione con il Dipartimento veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale e il Servizio di Igiene urbana veterinaria, Prevenzione del randagismo, Tutela degli animali d’affezione e Pet therapy.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari delle Province di Cremona e Mantova. Ats ringrazia per la disponibilità il Canile comunale di Cremona e dell’Associazione zoofili cremonesi. I video saranno pubblicati sui canali social ufficiali di Ats Val Padana e condivisi tramite la newsletter aziendale.

“Prendersi cura degli animali è un gesto di civiltà e rispetto, un principio cardine che riflette la maturità etica di una società. Non è un atto occasionale, bensì un impegno quotidiano che si manifesta in mille piccole attenzioni: dall’assicurare cibo e acqua fresca, alle visite veterinarie regolari, dalla semplice compagnia e al gioco fino al farsi accompagnare dal proprio animale durante i viaggi – afferma Carlo Madoglio, direttore della struttura Igiene urbana veterinaria, Prevenzione del randagismo, Tutela animali d’affezione e Pet therapy di Ats – Questo comporta la conoscenza di una serie di regole e comportamenti corretti che abbiamo cercato di riassumere nel progetto, che è stato possibile realizzare tramite la collaborazione di strutture e operatori che ringrazio per la disponibilità dimostrata.”

I temi trattati nei video, in uscita a partire da questo mese di giugno sono: gestione degli animali nei mesi d’estate; il contrasto all’abbandono; i rischi delle esche avvelenate; gli obblighi sanitari in viaggio; i requisiti sulla movimentazione in Europa; la microchippatura; la Pet therapy.

