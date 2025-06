Non ci sarà nessun nuovo gestore per lo Skate Park realizzato nella zona della piscina comunale, dietro i campi di CremonArena. Lo ha deciso la Giunta comunale, nella seduta dell’11 giugno, stabilendo di “non affidare in concessione la struttura a nessun soggetto terzo; garantirne la fruizione libera da parte della cittadinanza; riservare all’Amministrazione la facoltà di autorizzarne l’utilizzo per manifestazioni sportive di skateboard, per la realizzazione di corsi di avviamento a questa particolare disciplina o per la realizzazione di progettualità in ambito sociale che coinvolgano questa attività”.

Dunque verrà redatto un regolamento che ne disciplini l’utilizzo e la definizione delle tariffe “negli eventuali casi di utilizzo esclusivo da parte delle realtà sportive”.

Lo Skate Park era costituito fino allo scorso settembre da strutture mobili in legno installate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Arzen che aveva in corso un contratto di comodato d’uso dell’area con il Comune. Un contratto poi risolto, in considerazione dell’impossibilità, per un’associazione che si basava sul volontariato, di gestire le complesse attività richieste dal Comune.

A settembre quindi il Comune aveva avviato i lavori di riqualificazione, ora terminati, che hanno portato alla realizzazione di un primo vero e proprio skate park in cemento in città, con le caratteristiche adatte ad ospitare anche eventi sportivi federali.

