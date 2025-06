Egregio direttore,

spiace che Sergio Ravelli sia per nulla sereno e ben poco obbiettivo. Una sorta di protagonista imprudente del Mago di Oz nel tempo social. Così perde di vista il contesto, si avventura ai margini della realtà. Qual è il contesto?

Primo, il Consiglio Comunale ha approvato con largo consenso l’utilizzo in campo ambientate dei fondi risarcitori di Tamoil. Non era tenuto a farlo con questo vincolo. Lo ha fatto con convinzione e determinazione.

Secondo, a questo esito hanno concorso maggioranza e quasi tutte le minoranze. Con l’importante apporto dei diversi soggetti auditi in Ufficio di Presidenza in sedute pubbliche.

Terzo, con le riserve del rappresentante di Forza Italia, unanimemente è stato apprezzato e valorizzato il metodo costruttivo e coinvolgente che insieme abbiamo proposto e praticato, tanto da chiedere che venga utilizzato anche in occasioni future.

Chi ha dubbi al riguardo ascolti la registrazione della seduta consiliare al seguente link https://consiglio-comunale.comune.cremona.it/sites/default/files/consiglio_comunale/convocazioni_consiglio/audio_sedute/Consiglio%20Comunale_16giugno2025.mp3

Quarto, questo ruolo importante del Consiglio Comunale è stato possibile grazie alla scelta politica di grande valore operata dal Sindaco di non procedere a decisioni di maggioranza e di Giunta su un tema che trasversalmente aveva coinvolto in passato le diverse forze locali. Larghissimo in proposito è stato l’apprezzamento per la disponibilità dell’assessora Simona Pasquali e degli Uffici comunali, ascoltabile sempre al link citato.

Quinto, il Consiglio Comunale nel suo insieme ha saputo esercitare una funzione utile e positiva per la comunità cremonese.

Dunque Sergio Ravelli trovi pace. Il Consiglio Comunale, composto da rappresentanti del popolo liberamente e democraticamente eletti, ha svolto la propria funzione civica. Si è assunto la responsabilità che gli è stata affidata dai cittadini. Ad egli non piacendo, ma così positivamente è. Il resto è puro chiacchiericcio che si perde nella fantasia cupa di chi nega la realtà.

