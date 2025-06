Dopo i concerti primaverili dedicati a Bach, STRADIVARIfestival riparte il 28 settembre con l’Ensemble d’archi dei Berliner Philharmoniker e si sviluppa per la prima volta come una vera e propria stagione: sette appuntamenti di altissimo livello fino al 18 dicembre, con lo STRADIVARImemorialday.

Sabato 21 giugno inizia la vendita degli abbonamenti, mentre sabato 5 luglio parte la vendita dei biglietti per i singoli concerti, che si possono acquistare al botteghino del Museo del Violino (tel 0372 080809) oppure online sulla piattaforma Vivaticket (www.vivaticket.com). L’abbonamento per 7 concerti costa 140 euro per i settori A/B/C/D/E/H/I e 110 euro per i settori F/G. I biglietti per i singoli concerti costano 30 euro per i settori A/B/C/D/E/H/I e 25 euro per i settori F/G. È prevista una riduzione per studenti a 12 euro (settori F/G).

La direzione artistica di Roberto Codazzi porta un programma di sette eventi con grandi interpreti.

Dopo l’Ensemble dei Berliner, che con il solista Krzysztof Polonek (spalla della Filarmonica di Berlino) spazierà da Grieg a Weinberg, il cartellone prosegue il 13 ottobre con il concerto di uno dei più famosi violinisti del mondo, Renaud Capuçon, in trio con Kian Soltani (violoncello) e Mao Fujita (pianoforte).

Il 26 ottobre è previsto il ritorno del violinista Sergej Krylov, beniamino del pubblico e artista residente del festival, in duo con l’istrionico pianista turco Fazil Say.

Il 7 novembre recital del grande fisarmonicista Richard Galliano con un programma da Bach a Gershwin, a riaffermare la tradizione di uno strumento che nel nostro territorio vanta una storia gloriosa.

Il 18 novembre prosegue il percorso bachiano con l’esecuzione di un capolavoro assoluto qual è l’Offerta Musicale ad opera dell’Akademie für Alte Musik, dopo che in questa stagione il pubblico ha già potuto ascoltare le Variazioni Goldberg nell’interpretazione della grande pianista Angela Hewitt e l’integrale dei Concerti Brandeburghesi con la Freiburger Barockorchester.

Il 3 dicembre si potrà ascoltare in veste solistica Yuki Serino, la 18enne virtuosa che lo scorso anno ha vinto la prima edizione del Concorso di violino Città di Cremona; al suo fianco l’Orchestra Femminile del Mediterraneo diretta da Antonella De Angelis.

Il 18 dicembre, per lo STRADIVARImemorialday, nella ricorrenza della scomparsa del sommo liutaio, concerto dell’Intonations Ensemble, formidabile formazione che ha come punta di diamante la violinista Albena Danailova, spalla della Filarmonica di Vienna, che suona lo Stradivari “ex Hammerle” di proprietà della Banca Nazionale Austriaca.

L’organizzazione è a cura di Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

