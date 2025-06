Zverev, imprevisto ad Halle: interrompe il match con Cobolli e corre in bagno – Il video

(Adnkronos) – Imprevisto per Alexander Zverev. Il tennista tedesco, numero 3 del ranking mondiale, ha interrotto per qualche minuto il match dei quarti dell’Atp di Halle contro Flavio Cobolli per… correre in bagno. L’episodio si è verificato all’inizio del match, durante il secondo game: dopo aver strappato un break in avvio, il tedesco ha posato a terra la racchetta durante il turno di servizio e si è allontanato di corsa per andare negli spogliatoi, a causa di crampi allo stomaco.

Dopo qualche minuto,

Zverev è rientrato tra gli applausi del pubblico

(che ha passato i minuti di interruzione a chiedersi cosa fosse successo) e il match con Cobolli – che nel frattempo si è seduto per l’attesa – è ricominciato. Un piccolo inconveniente per motivi fisiologici. In Germania succede anche questo.