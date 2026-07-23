Controlli straordinari a Crema: 200 persone identificate, tre ordini di allontanamento

Proseguono a Crema i servizi straordinari di controllo del territorio disposti nell’ambito delle misure definite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, e attuati con ordinanza del Questore di Cremona. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle Forze di Polizia nelle aree della città considerate più sensibili, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei reati.

Le operazioni, coordinate da un funzionario della Polizia di Stato, hanno visto impegnati equipaggi del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema, del Compartimento Polfer di Milano, del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile di Milano, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con un’unità cinofila e della Polizia Locale di Crema.

Nel corso dei controlli sono state identificate 200 persone, di cui 66 straniere e 42 con precedenti penali o di polizia, principalmente per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e immigrazione.

Lungo le principali vie di accesso alla città, quali viale Repubblica, via Milano, via Pagliari e via IV Novembre, sono stati effettuati diversi posti di controllo, durante i quali sono stati controllati n. 68 veicoli, eseguiti n. 36 alcoltest ed elevate n. 4 contravvenzioni per inosservanza delle norme del Codice della Strada, in particolare per revisione scaduta, patente di guida non rinnovata, mancate prescrizioni sulla patente e sosta nello stallo disabili.

Nel corso delle attività, sono stati effettuati controlli soprattutto nelle “aree del territorio comunale sottoposte a maggior tutela”, tra cui la locale Stazione Ferroviaria (anche nella zona interna), i giardini pubblici di piazzale Rimembranze, via IV Novembre, il quartiere San Bernardino e le aree adiacenti a piazza di Rauso.

Sono state contestate due sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e una sanzione amministrativa per violazione del regolamento di Polizia Locale, legata ad assembramento e condotte illegali. Nei confronti dei tre soggetti sanzionati, un cittadino italiano di 20 anni, un cittadino tunisino di 21 anni e un cittadino marocchino di 25 anni, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, sono stati emessi tre ordini di allontanamento.

Infine, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato hanno anche controllato 3 locali pubblici del centro cittadino, all’interno dei quali sono stati controllati anche soggetti con precedenti penali.

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