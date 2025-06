Riqualificare quella che è a tutti gli effetti la porta d’ingresso del paese, con interventi che vogliono puntare anche sulla mobilità lenta.

Partiranno tra poche settimane, ad inizio luglio, i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile a Sospiro, che per 350 metri andrà ad affiancarsi alla via Giuseppina tra i due ingressi principali del centro abitato. Il progetto, dal valore di circa 300 mila euro, verrà finanziato per buona parte con i fondi propri del Comune e con un contributo di 83 mila euro dato da Regione Lombardia.

A spiegare nel dettaglio ciò che verrà posto in essere è il sindaco Fausto Ghisolfi, che con la sua amministrazione punta molto sull’iniziativa.

“Verrà realizzata una cordonatura – commenta il primo cittadino – che andrà a proteggere la pista ciclabile, con la possibilità di creare nuovi parcheggi ai lati della recinzione delle abitazioni. Faremo inoltre un nuovo attraversamento pedonale, segnalato e attrezzato, di fronte alla farmacia”.

Non solo: secondo il planning, sarà riqualificato l’ingresso di via Puerari, attraverso la creazione di nuovi marciapiedi e l’ampliamento degli esistenti.

I lavori sono stati “consegnati” alla ditta alcuni giorni fa, e salvo ritardi, dovrebbero vedere la luce tra gli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre.

Un progetto ad ogni modo particolarmente sentito dai residenti che si affacciano sulla provinciale, da sempre molto trafficata.

“Questo per noi è molto importante – aggiunge Ghisolfi – perché la riqualificazione tende anche a valorizzare la percezione del centro abitato, per cercare di diminuire e regolare la velocità dei transiti sulla via Giuseppina. Il traffico veicolare, anche e soprattutto di autoarticolati, è molto aumentato negli ultimi anni e il raccordo tra il traffico sulla provinciale e la realtà urbana dell’abitato è da tenere in considerazione”.

Andrea Colla

