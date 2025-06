Un sabato mattina all’insegna del tesseramento 2025 per i rappresentanti provinciali di Forza Italia. Ai giardini pubblici di Piazza Roma è stato infatti allestito un gazebo per un’iniziativa che fa seguito a quelle analoghe tenutesi lo scorso weekend a Crema e Casalmaggiore.

A partecipare anche i membri della segreteria cittadina insieme a militanti e sostenitori del partito che hanno distribuito i passanti, volantini e materiale informativo.

Per i forzisti la mattinata è stata l’occasione non solo per rinnovare l’impegno politico ma anche per dialogare con i cittadini e raccontare il lavoro svolto da Forza Italia nel primo anno dopo le elezioni amministrative sia all’interno del Consiglio Comunale che sul territorio.

“Siamo qui questa mattina – ha commentato il segretario cittadino Luca Ghidini – assieme ad alcuni membri della segreteria comunale per proporre ai cremonesi l’adesione a Forza Italia. Il movimento politico in città in questo primo anno di amministrazione si è dato molto da fare nel segnalare le criticità all’amministrazione comunale oltre che per proporre dei contenuti seri e concreti”.

“In primis – ha aggiunto – stiamo parlando del tema della sicurezza, il tema ambientale della salute dei cremonesi per cui Forza Italia ha proposto un progetto di master plan ambientale, la mozione depositata sul gestore unico della sosta nonché la mozione sul tema dell’accreditamento per l’affidamento dei servizi alla persona alla ribalta della cronaca nel caso Saap a Cremona”.

