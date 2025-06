Otto coppie dal territorio cremonese e oltre i confini locali per una sfida ai fornelli da affrontare con impegno, gioia e passione: ecco la ricetta del successo di Ability Chef, il contest di cucina per persone con disabilità ideato e organizzato da Associazione Argilla, con il supporto e il patrocinio di MasterChef Italia, che domenica sera ha allestito l’8 edizione al Relais Convento di Persico Dosimo.

Una location nuova per l’evento, che nello svolgimento ha mantenuto invece la formula tradizionale apprezzata da pubblico e sfidanti: i concorrenti, provenienti da cooperative, fondazioni e comunità, hanno partecipato con un aiutante amico, caregiver, familiare, cimentandosi nella creazione di piatti in perfetto stile MasterChef. Le coppie hanno infatti scoperto al momento gli ingredienti delle MysteryBox, come prevede il celebre showcooking televisivo.

In giuria gli chef Stefano Cerveni (ristorante Due Colombe) e Roberto Bulgaro (Relais Convento), insieme a Mario Grazia e all’ex sindaco di Cremona Gianluca Galimberti. Ad aggiudicarsi il premio Ability Chef 2025 è stata Marta, 17 anni, da Cantù, in duo con Arianna. Al termine della gara, un ricco buffet stellato curato dagli chef ha deliziato i presenti, accompagnato dalla world music dei Fandujo.

Il servizio di Federica Priori

