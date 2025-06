Dal 1° luglio 2025 l’Ambulatorio Medico Temporaneo di Pescarolo ed Uniti termina l’attività. Gli assistiti devono quindi effettuare la scelta di un medico di Famiglia con disponibilità. Rimane comunque attivo l’Ambulatorio Medico Temporaneo nel Comune di Isola Dovarese il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 19

Si ricorda che il medico dell’Ambulatorio temporaneo non ha la possibilità di fare visite domiciliari. Per tali prestazioni e per ogni altra necessità sanitaria che non può essere rinviata (insorta al di fuori dei giorni ed orari di apertura dell’ambulatorio), gli assistiti potranno rivolgersi – senza alcun onere a loro carico – ad uno dei Medici di Medicina Generale operanti nei Comuni limitrofi, secondo i rispettivi orari di apertura e modalità di accesso previste. In ogni caso è necessario che gli assistiti portino con sé la tessera sanitaria, la documentazione cartacea relativa ad eventuali esenzioni per reddito o patologia, referti di visite o esami recenti e l’elenco aggiornato dei farmaci assunti.

Rimane comunque salva la possibilità di effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli con disponibilità, operanti nell’ambito di residenza.

© Riproduzione riservata