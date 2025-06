Prorogare il termine del 30 giugno previsto per l’utilizzo dei buoni virtuali della Dote Scuola – componente Buono Scuola, nel caso in cui i beneficiari non abbiano potuto spenderli interamente a causa dei ritardi della Regione nell’approvazione delle istruzioni per l’utilizzo. È quanto chiede una interrogazione presentata oggi alla Giunta lombarda dal consigliere regionale del PD Matteo Piloni.

“La Regione Lombardia – spiega Piloni – ha comunicato gli esiti del provvedimento solo il 25 febbraio e soltanto dal 19 marzo i beneficiari hanno ricevuto le istruzioni operative e le credenziali necessarie per approvare i buoni virtuali. A causa di questi ritardi, per molti è impossibile utilizzare l’intero importo entro il 30 giugno. Per questo chiediamo una proroga che consenta alle famiglie di esercitare un loro diritto”.

