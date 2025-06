Non si fa attendere la replica dell’amministrazione comunale sulla “vicenda piscina”: dopo la boutade della minoranza, interviene infatti l’assessore allo Sport, Luca Zanacchi, che chiarisce la situazione, evidenziando come l’impianto sia aperto (dalle 9 alle 20 dal lunedì alla domenica) e come sia sempre e comunque possibile utilizzare la piscina olimpionica. “La vasca convertibile non è oggetto di intervento di riqualifica se non esclusivamente nella parte dei suoi spogliatoi” sottolinea l’assessore. “Si sta lavorando per risolvere alcune criticità riscontrate durante le fasi di apertura. I tempi si stanno allungando a causa di alcuni aspetti tecnici che il gestore sta verificando e approfondendo. Appena ci saranno certezze sui tempi e sulle modalità di risoluzione delle difficoltà riscontrate, saranno comunicati alla cittadinanza che nel frattempo può utilizzare il resto dell’impianto natatorio”.

Nel mentre “’Sono aperti i corsi di nuoto per tutti i livelli, è funzionante il camp estivo del gestore e la piscina ogni giorno accoglie i bambini e le bambine di camp esterni” sottolinea ancora l’assessore.

Gli attuali lavori di riqualifica dell’impianto natatorio “procedono secondo cronoprogramma, i sopralluoghi quindicinali del Rup certificano l’avanzamento dei lavori secondo i tempi stabiliti. Ogni polemica su questo tema ormai risulta essere strumentale volta esclusivamente a screditare l’Amministrazione e le attività del gestore. I lavori proseguono secondo il programma approvato e stanno interessando la vasca anni ’70 e gli spogliatoi della convertibile”.

Si sta quindi lavorando “per l’apertura della vasca estiva nella consapevolezza che la vasca convertibile sconta alcuni difetti strutturali che ne limitano l’utilizzo ad una quota importante di cittadini. La forma della vasca, infatti, presenta una profondità minima di 2 metri e raggiunge i 4 metri di profondità. Sui due lati corti presenta un bordo molto alto che impedisce qualsiasi attività se non il nuoto agonistico, di fatto quando si è in acqua non ci si può fermare e non esiste modo per interrompere il nuoto se non appendendosi alle corsie (le corde galleggianti con le boe bianche e rosse).

La sua profondità e la struttura della vasca negli anni scorsi è sempre stata un limite palese alle attività di carattere ludico ricreative. Nel tempo moltissimi utenti hanno lamentato la sua profondità, ogni anno, infatti, moltissimi cittadini hanno sempre richiesto la possibilità di continuare ad usufruire della vasca olimpionica che invece è molto più bassa e, permettendo di toccare il fondo, garantisce un divertimento e un utilizzo più sicuro. Anche queste valutazioni sono sul tavolo del gestore che condividerà le decisioni con l’Amministrazione appena le valutazioni tecniche saranno concluse”.

Non manca l’attacco all’opposizione: “Spiace che parti della minoranza non abbiano ancora compreso la tipologia di lavori di riqualifica dell’impianto nonostante i diversi momenti di condivisione. Spiace constatare che non conoscano la struttura nemmeno da capire quali siano le diverse parti della piscina interessate dalle migliorie e quali sono escluse da questo percorso.

Sarà un piacere e un dovere tornare a spiegare loro il progetto di riqualifica del gestore e gli interventi straordinari attuati dall’Amministrazione attraverso fondi Pnrr nella speranza, questa volta, di essere ascoltati con un’attenzione diversa da quella dimostrata fino ad oggi. Sarà l’occasione per rispiegare che la vasca convertibile non è oggetto di interventi e che la sua apertura in ritardo non è generata da ritardi dei lavori ma da situazioni pregresse che il gestore sta affrontando con il coinvolgimento di tecnici specializzati e che non toccano la riqualifica generale.

Resta un dato incontrovertibile, la piscina, contrariamente da quanto dichiarato dai soliti detrattori è aperta e fruibile a tutti i cittadini cremonesi” conclude Zanacchi.

© Riproduzione riservata