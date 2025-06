Entrano nel vivo i preparativi per la 31° Festa del Volontariato di Cremona che si terrà tra le vie e le piazze del centro cittadino domenica 5 ottobre 2025. Presso il CrAB – Community Hub Cremona di via Fabio Filzi si è tenuto infatti un incontro di laboratorio che ha coinvolto 36 organizzazioni del Terzo Settore iscritte alla Festa.

La manifestazione è promossa da CSV Lombardia Sud ETS, Comune di Cremona, Forum Provinciale del Terzo Settore di Cremona, Crema, Casalasco. Il laboratorio Attiva il volontario/la volontaria che c’è – coerentemente con i filoni tematici della tradizionale manifestazione dedicata al volontariato (relazione e ascolto attivo, fiducia, partecipazione attiva) – ha avuto, tra gli altri obiettivi, quello di individuare strategie volte a promuovere l’esercizio di cittadinanza attiva attraverso la pratica del volontariato.

I presenti hanno lavorato in sottogruppi facendo emergere l’esigenza di far conoscere le attività della propria associazione sia alle altre organizzazioni sia alla cittadinanza. Contemporaneamente è emerso il desiderio di entrare in contatto con quest’ultima attraverso un ascolto attivo, capace di favorire relazioni positive attraverso un incontro attento all’altro, ai suoi bisogni e alle sue aspirazioni, col fine di promuovere un approccio all’azione volontaria che prescinda le esigenze della propria realtà associativa e si apra alle molteplici possibilità di impegno offerte dal Terzo Settore e dal territorio.

L’individuazione corale di strategie e strumenti da applicare nell’incontro con la cittadinanza in occasione della Festa definiscono la natura di uno spazio vivo di incontro, scambio, narrazione e progettualità condivisa andando ben oltre l’evento espositivo di piazza.

La Festa del Volontariato di Cremona si conferma quindi un percorso di collaborazione che, con modalità anche laboratoriali, favorisce apprendimenti, nuove consapevolezze e migliori capacità di risposta.

Ad oggi, sono oltre 100 le realtà – tra organizzazioni del Terzo Settore e istituzioni – pronte a “scendere in piazza” per dare vita ad una manifestazione che è un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza, valorizzare le energie del territorio e attivare nuove connessioni tra cittadinanza, terzo settore e istituzioni. Con la consapevolezza che solo “insieme” è possibile intessere comunità inclusive, generative, capaci di futuro.

Di seguito le organizzazioni e gli enti iscritti alla Festa:

