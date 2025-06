Fs, al via nuova la campagna “L’emozione di essere italiani”

ROMA (ITALPRESS) – “L’emozione di essere italiani” è il titolo della nuova campagna istituzionale di Ferrovie dello Stato, in onda dal 23 giugno con una pianificazione multicanale su tv, cinema, digital e social. Un omaggio al carattere degli italiani e alla comunità di donne e uomini del Gruppo Ferrovie dello Stato che ne condividono i valori, costruendo reti, connessioni e opportunità per milioni di persone.

