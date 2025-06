Ultimo weekend per il Monteverdi Festival: una vera chicca andrà in scena venerdì 27 giugno (ore 20 e in replica domenica 29 giugno alle ore 17) con l’opera di Francesco Cavalli, Ercole Amante.

La regia di Andrea Bernard porterà nuova linfa vitale a quest’opera, reinterpretandola con un approccio che ne esalterà la tensione emotiva e l’intensità psicologica dei protagonisti. La direzione affidata ad Antonio Greco, con l’Orchestra e il Coro Monteverdi Festival-Cremona Antiqua saprà infondere alla partitura una freschezza straordinaria, rivelando ogni sfumatura della musica di Cavalli con passione e precisione.

Ma il debutto dell’opera di Cavalli sarà preceduto – sempre venerdì 27 giugno alle ore 18 a Palazzo Guazzoni-Zaccaria – dal concerto Specchi barocchi: Monteverdi VS Cavalli, un programma accattivante che metterà in luce la potenza drammaturgica e la profondità emotiva della musica di Monteverdi accanto alle linee melodiche raffinate di Cavalli. Protagonisti saranno il tenore Marco Angioloni con il suo Ensemble Il Groviglio.

Molti saranno gli appuntamenti di sabato 28 giugno. Il primo dalle ore 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.00, nel Ridotto del Teatro Ponchielli, sarà con il Convegno e workshop Il Canto del Divin Claudio a cura del Comitato per la Salvaguardia del canto Lirico Italiano. Interverranno: Francesco Bellotto (regista e musicologo), Carmelo Di Gennaro (musicologo e critico), Rosanna Savoia (cantante lirica e docente). L’ingresso al Convegno è libero.

A seguire a Palazzo Guazzoni Zaccaria alle ore 18, la soprano Chiara Nicastro con l’Ensemble Anime Specchianti dedicheranno il concerto alla compositrice Barbara Strozzi.

Un graditissimo ritorno al Monteverdi Festival dopo quasi dieci anni di assenza di un artista tra i più rinomati al mondo per l’interpretazione della musica rinascimentale e barocca: Christophe Rousset con Les Talens Lyriques, che alle ore 21, all’Auditorium G. Arvedi, farà riflettere sulla magnificenza del Divin Claudio mettendo a confronto estratti da L’Incoronazione di Poppea con alcune opere di Francesco Cavalli a testimonianza che Monteverdi, con il suo linguaggio musicale, unico e superlativo, è riuscito a fondere poesia, canzone e musica strumentale in un equilibrio perfetto, al servizio dell’espressione degli affetti.

L’ultimo concerto in programma nel Ridotto del Teatro domenica 29 giugno alle ore 11.30 vede protagonista il giovane clavicembalista Kohei Takeoka, vincitore del IV Concordo Internazionale di Clavincembalo – Città di Milano con un concerto dedicato a Frescobaldi e Froberger.

