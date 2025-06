Anche quest’anno, come è ormai tradizione, i volontari della scuola materna parrocchiale coordinati da Patrizia Beltrami con l’aiuto di alcuni volontari della Proloco e la cuoca Carmela Patto hanno organizzato l’apericena per le famiglie e i bimbi che frequentano la scuola.

Sabrina Botti che segue i bimbi nell’orario prolungato e le maestre Barbara Ragozzino, Danila Pezzoni, Serena Russo e Giulia Merli hanno accolto bimbi e genitori all’interno dei giardini della scuola per l’occasione illuminati da file di luci che preparavano alla visione delle stelle comparse sopra di loro all’imbrunire.

Don Massimiliano, gestore della scuola, ha voluto presenziare per salutare e benedire tutti i presenti ricordando i valori che contraddistinguono la scuola: l’ispirazione cattolica, l’attenzione ai bisogni delle famiglie, l’inclusione e la condivisione di progetti educativi di eccellenza.

Sui tavoli imbanditi sono state predisposte tutte le prelibatezze preparate nella cucina interna della scuola, dalla fantasia di risi freddi tra cui anche quelli all’orzo e al farro, alle crocchette di pollo, alle torte salate agli spinaci, alle torte di patate, ai contorni di ceci, fagioli, patatine, cibi molto sfiziosi che sono stati apprezzatissimi da tutti. Per i più grandi poi sono state servite gocce di vari tipi di vini locali, dai bianchi a temperature più fredde ai rossi più caldi per assaporarne meglio il gusto.

L’apericena è finita con gli immancabili dolci preparati dal cuoco Gabriele Villa, torte davvero speciali di cui sono stati richiesti molti bis.

In un’atmosfera piena di gioia, con i bimbi che hanno continuato a giocare insieme come durante tutto l’anno e i genitori felici per aver potuto condividere un altro momento di vita scolastica con i propri bimbi in una festa piena di sorrisi e affetto, sono arrivate le stelle vere.

A quel punto, nel salone della scuola, è stato proiettato un filmato con tutte le attività svolte durante l’anno in modo che i genitori potessero essere consapevoli della grande operosità che ha accompagnato la crescita affettiva e cognitiva dei loro bimbi e alla fine è partito un lunghissimo commovente applauso che ha ripagato in pieno il lavoro di tutti.

Commenta il Presidente Pier Luigi Bricchi: “E’ stata una bellissima festa di San Giovanni, ormai da anni la scuola si contraddistingue per creare questi momenti di comunità dove con il giusto divertimento si esprimono l’affetto e il profondo legame tra tutte le componenti della scuola. Un grazie di cuore ai genitori che hanno partecipato, ai volontari, alle maestre e a tutto il personale che ha reso possibile vivere insieme un’altra serata speciale. Ma la scuola non si ferma: lunedì 30 giugno si chiude l’anno scolastico e martedì 01 luglio parte subito il Centro Estivo riservato prioritariamente ai bimbi frequentanti, un successo con adesioni così alte che abbiamo dovuto raddoppiare il personale disponibile. E’ per noi un vero piacere poter servire sempre così tante famiglie.

© Riproduzione riservata