Un itinerario artistico-spirituale collega idealmente la Cattedrale di Cremona al Museo Diocesano, nell’anno del Giubileo dal motto Pellegrini di Speranza: è il percorso espositivo sul tema del dono dedicato a Sant’Omobono, patrono della città.

Oltre agli affreschi dell’altare di San Michele tornati visibili nel massimo tempio cittadino, figurano al Museo Diocesano un Antiphonarium miniato del XV secolo e la tela La Carità di Sant’Omobono di Giulio Campi, sulla quale è stato realizzato inoltre un progetto sociale con il Centro Ticonzero che promuove attività espressive e culturali per il benessere delle persone neurodivergenti.

Gli autori dell’Atelier Ticonzero hanno frequentato un laboratorio volto alla creazione di opere collettive site specific confluite nella mostra Other Vision, che stimola l’osservatore a guardare oltre l’orizzonte delle proprie convenzioni. L’affiancamento dell’arte classica alle produzioni dell’atelier promuove la bellezza in tutte le sue forme. Other Vision sarà visitabile fino al 31 agosto.

Il servizio di Federica Priori

