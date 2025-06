Un avvicendamento senza strascichi polemici (a differenza di quanto avvenuto con il passaggio di testimone Cauzzi – Cigni), ma anzi salutato positivamente dall’intero Cda della Fondazione Amilcare Ponchelli, che ieri ha indicato Andrea Nocerino quale soprintendente del teatro. “Una scelta importante – commenta il sindaco Andrea Virgilio, presidente di diritto della Fondazione – presa all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione del teatro, che desidero ringraziare a partire dal vicepresidente Franco Mazzini, per il lavoro attento, condiviso e responsabile portato avanti in queste settimane. È stata una decisione corale, maturata con serietà e visione, nell’interesse del teatro e della città.

“Andrea è un giovane che ha costruito il suo percorso anche all’interno delle istituzioni culturali di Cremona. La sua nomina è il riconoscimento del merito, della competenza, dell’impegno quotidiano. Ma è anche un segnale forte: Cremona crede nei suoi talenti, li fa crescere, li mette nelle condizioni di assumere ruoli di responsabilità.

Come è stato bello vedere un trentenne assumere un ruolo prestigioso all’interno del Museo del Violino, sarà altrettanto significativo accompagnare Andrea nel suo nuovo incarico al Ponchielli”, ha aggiunto Virgilio in merito al conservatore delle Collezioni custodite in Palazzo dell’Arte, Riccardo Angeloni, un trentenne. “Un altro giovane professionista chiamato a un incarico di grande responsabilità.

Due nomine che parlano lo stesso linguaggio: fiducia, futuro, investimento sui giovani. Segnali chiari di una città che non si limita a custodire la cultura, ma la rinnova, la trasmette, la rilancia”.

“In un tempo in cui la cultura è spesso terreno di scontro o oggetto di ingerenze, scegliere figure competenti, indipendenti e appassionate è un atto limpido, coraggioso, profondamente democratico. Perché una cultura libera, viva e ben governata è sempre un presidio di democrazia”.

“Andrea Nocerino è una figura preparata, seria, discreta – aggiunge Virgilio -. Saprà ascoltare, costruire alleanze, valorizzare le energie che animano il Ponchielli e l’intero panorama culturale cremonese.

Cremona deve sempre più riconoscersi come una città che fa crescere i suoi giovani, li accompagna, li sostiene, li affida con fiducia a ruoli di guida quando è il momento giusto.

“Un grazie autentico ad Andrea Cigni per il cammino fatto insieme: per la passione, l’ironia, i sorrisi, la generosità, e quella rara empatia che ha portato nel lavoro quotidiano. Il suo contributo ha lasciato un segno vero e resterà parte viva della storia del Ponchielli.

Come ricordava Italo Calvino, ‘prendere la vita con leggerezza non significa superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore’: è questa la leggerezza responsabile con cui immaginiamo la cultura cremonese, libera e viva, capace di guidare il cambiamento senza perdere profondità”.

“Ora si apre una nuova fase – conclude Virgilio – con entusiasmo, con coraggio e con lo stesso amore per la cultura che tiene unita questa comunità. Perché quando cresce la cultura, cresce anche Cremona”

