Due nuovi medici daranno il via alla propria attività come medico di famiglia a partire dal 1° luglio. La Dottoressa Francesca Gazzaniga eseciterà a Cremona, nello studio di via Dante Ruffini, 30. Il dottor Amos Ankomah inizierà invece la propria attività in qualità di incaricato provvisorio, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, nel Comune di Pescarolo ed Uniti (Piazza Giuseppe Garibaldi, 14).

I cittadini che intendono avvalersi dell’assistenza di questi due medici potranno effettuare la scelta attraverso le seguenti modalità, a partire dal 1° luglio 2025:

DI PERSONA AGLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA – Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra – Via San Sebastiano 14 – Cremona – Edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra).

Orari di apertura: lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30; martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30.

PER E-MAIL – Scrivendo ad assintegrativa.cremona@asst-cremona.it (Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono. Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale. Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria).

Per informazioni è possibile contattare il 0372-408635/408636, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30. e-mail: assintegrativa.cremona@asst-cremona.it.

