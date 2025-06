Il commissario cittadino della Lega Diego Tarozzi e il consigliere comunale Jane Alquati saranno in piazza Stradivari sabato 28 giugno dalle ore 9.30 alle 12.00, insieme ai militanti, per informare sulle novità contenute nel Decreto Sicurezza. Secondo la Lega, “una misura concreta per garantire più legalità, più ordine e sicurezza nelle nostre città, e maggiori tutele per le Forze dell’Ordine.

“Invitiamo tutti i cittadini al gazebo – affermano gli esponenti politici – per confrontarsi con i nostri rappresentanti e sostenere insieme una battaglia di civiltà: più sicurezza, e tolleranza zero per chi non rispetta le regole”.

© Riproduzione riservata