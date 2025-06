Il pomeriggio del 25 giugno i Carabinieri di Sospiro hanno arrestato presso una comunità terapeutica di Pieve San Giacomo un uomo di 49 anni, con precedenti di polizia a carico, in esecuzione di un ordine di carcerazione, in sostituzione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, per avere violato le prescrizioni che gli erano state imposte.

L’uomo era stato condannato in via definitiva nel gennaio 2025 per vari reati commessi negli anni scorsi e stava scontando, in affidamento in prova, il cumulo di pene concorrenti, con termine nel settembre 2027. Ma durante la permanenza in comunità aveva tenuto delle condotte contrarie a quanto era stato prescritto ed era stato più volte diffidato. Continuando in un atteggiamento poco collaborativo, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova ha deciso per l’aggravamento della misura, revocando l’affidamento in prova e ripristinando l’ordine di carcerazione. Di conseguenza, è stato arrestato e accompagnato al carcere di Cà del Ferro.

