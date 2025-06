Un tracciato più breve, più vicino all’abitato e comunque in grado di assolvere le funzioni. A Corte de’ Frati è stato illustrato il nuovo progetto di circonvallazione. A presentarlo è stato Giulio Biroli, dirigente del settore infrastrutture stradali della Provincia di Cremona, insieme ai tecnici di Centropadane Engeneering che hanno collaborato alla modifica progettuale.

“Finalmente ci troviamo per parlare di progetto”, ha detto Giuseppe Rossetti, sindaco di Corte de Frati, “sono tanti anni che ci stiamo lavorando intorno, siamo già arrivati altre volte al punto di avere pronto un progetto, ma dopo i fondi non bastavano per cui saltava.

Questa direi che è l’ultima occasione, siamo riusciti ad ottenere il finanziamento dalla Regione col piano Marshall, 6 milioni e mezzo, 300.000 li mette Corte de’ Frati. A causa degli aumenti siamo passati da 6,8 milioni a 9 milioni di euro di spesa per cui abbiamo deciso di rivedere il progetto stesso accorciando il tracciato da 2,5 Km a 1,5, che comunque dà la possibilità di poter risolvere il problema facendo transitare i camion al di fuori del centro abitato”.

“Si sono fatte delle ottimizzazioni del tracciato – spiega Giovanni Pecchi di Centropadane Engeneering – quindi riducendo l’estensione della strada per riuscire ad arrivare all’obiettivo in tempi utili e con prezzi non fuori dai budget consentiti”.

“E’ un progetto che stiamo inseguendo da diversi anni e dovremmo aver trovato un po’ la quadra sulla soluzione compatibilmente con le disponibilità finanziarie che abbiamo e che abbiamo conservato appunto dal 2000 quando sono state stanziate da Regione Lombardia e dal Comune”, ha aggiunto Biroli -. Per cui dovremmo esserci come inquadramento progettuale, seguiranno chiaramente le fasi approvative nei prossimi mesi per giungere al progetto esecutivo e poi alla gara d’appalto nel 2026″.

© Riproduzione riservata