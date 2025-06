La cremonese Valentina Rodini, campionessa olimpica di canottaggio a Tokyo e già nel Consiglio Federale della FIC, entra nella Giunta del Coni accanto al neoeletto presidente Luciano Buonfiglio.

Una grande soddisfazione per Cremona e per la Bissolati, oltre che per la straordinaria atleta delle Fiamme Gialle che, dopo aver rallentato il proprio percorso di atleta, ha deciso di intraprendere quello da dirigente.

“Onorata ed entusiasta di mettermi al servizio dello sport – le prime parole di Valentina -, mi ha dato così tanto che il minimo che possa fare è mettere tutto il mio impegno”.

Valentina Rodini è stata eletta in quota atleti con 39 voti, accanto ad un altro atleta che ha Cremona nel cuore, l’ex Vanoli, oggi Olimpia Milano Giampaolo Ricci. Ma non è tutto: anche il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva, con 57 voti, è stato eletto in rappresentanza dei Comitati Regionali.

Cristina Coppola

