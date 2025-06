Musica ma non solo nella prima giornata di All Music Party nella nuova location delle Colonie Padane. Dal pomeriggio di venerdì tante attività a ingresso gratuito per famiglie con i disegnatori del Centro Fumetto Andrea Pazienza, i volontari di “Dal naso al cuore” e l’associazione Occhi Azzurri. Fino al momento clou della serata con dj Cristian Marchi oltre ai dj di All Music Digital Radio: Anthony, Dj Mamo, Miky Runner Dj, Navi Dj, Omar Dj, Sammy Moore che hanno fatto ballare per buona parte della notte.

Sabato si replica con il format Voglio Tornare Negli Anni ’90 e ancora aperitivo e cena presso il truck food.

