La mattina del 26 giugno i Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno arrestato un uomo di 69 anni, pregiudicato, colpito dall’ordine di esecuzione di una misura di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino.

L’uomo dovrà scontare una pena complessiva di tre anni e sei mesi di reclusione, in quanto condannato in via definitiva dal Tribunale di Torino nel 2021, con sentenza parzialmente confermata in Appello a Torino nel 2023, dopo un processo per bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e omessa dichiarazione annuale d’imposta, reati commessi tra il 2015 ed il 2017 a Torino ed in Lombardia.

Il Tribunale di Sorveglianza ha valutato la richiesta di misura alternativa alla detenzione dell’uomo e ha emesso l’ordine di esecuzione per il residuo di pena da scontare, disponendo la detenzione presso l’abitazione di residenza.

