Diabete, Cherubini (SIEDP) “Dallo screening non si tornerà indietro”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli obiettivi di questa legge di sistema sul diabete di tipo 1 sono innanzitutto quello di prevenire la chetoacidosi nei bambini e poi quello di predisporre tutte le terapie a disposizione per tutelarli dai danni che si possono determinare in seguito all’insorgenza di una predisposizione al diabete di tipo 1 e alla celiachia. Adesso abbiamo bisogno di una grande spinta informativa che coinvolga gli operatori sanitari e poi la popolazione”: lo ha detto Valentino Cherubini, Presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), intervenuto in un The Watcher Talk, il format in onda su Urania Tv.

fsc/gtr

(fonte video: Utopia Studios)

© Riproduzione riservata