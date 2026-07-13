Po in secca, chiusa la centrale di Isola Serafini: in arrivo una nuova ondata di caldo su Cremona

Le fotografie scattate nei pressi della centrale idroelettrica di Isola Serafini valgono più di molti numeri. Dove normalmente scorre il Po, oggi emergono vaste distese di sabbia e ghiaia, mentre il letto del fiume appare sempre più scoperto. Un’immagine che restituisce con immediatezza la gravità della crisi idrica che sta colpendo il più grande corso d’acqua italiano e che ora ha avuto conseguenze anche sulle attività della centrale.

La scarsità d’acqua ha infatti costretto alla chiusura dell’impianto di Isola Serafini, dove i livelli del fiume sono scesi troppo per garantire il normale funzionamento della produzione idroelettrica. Una situazione che rappresenta uno dei segnali più evidenti della profondità dell’emergenza: il Po non è soltanto un paesaggio trasformato dalla siccità, ma un sistema in difficoltà che coinvolge energia, agricoltura, ambiente e navigazione.

Il dato conferma una fase eccezionale: il Po, secondo le rilevazioni Aipo, nella giornata di lunedì mattina ha raggiunto quota -8,14 metri rispetto allo zero idrometrico, un livello che riporta il fiume ai valori delle grandi magre e richiama alla memoria la grave crisi del 2022. A Isola Serafini, uno dei punti simbolo del Grande Fiume, il panorama è profondamente cambiato: le sponde si sono arretrate, gli isolotti sono riemersi e ampie porzioni dell’alveo sono rimaste completamente asciutte. La mancanza d’acqua sta mettendo sotto pressione l’intero ecosistema fluviale. La riduzione delle portate rende più complessa la gestione della risorsa idrica per il comparto agricolo, aumenta la vulnerabilità degli habitat naturali e crea difficoltà anche per le infrastrutture che dipendono dal livello del fiume. E la secca mette anche in difficoltà la conca di Isola Serafini tanto che, per la poca acqua presente, nel mandracchio ormai non passano più barche, soltanto quelle di piccolissime dimensioni.

A peggiorare il quadro contribuiscono le condizioni meteorologiche delle ultime settimane. Le precipitazioni sono state insufficienti sul bacino del Po e sulle aree alpine, dove la neve accumulata durante l’inverno non è bastata a garantire una ricarica significativa del sistema. È mancata inoltre la tradizionale spinta della piena primaverile, lasciando il fiume con riserve già ridotte all’inizio della stagione più calda.

E proprio il caldo è destinato a tornare protagonista nei prossimi giorni. Una nuova ondata di temperature elevate è attesa questa settimana anche sul territorio cremonese, con valori in aumento e condizioni favorevoli a un’ulteriore perdita di umidità nei terreni e a un maggiore consumo d’acqua. Il caldo intenso, associato alla scarsità di piogge, rischia di aggravare ulteriormente la situazione del Po e dei suoi affluenti.

Per Cremona e per tutta la pianura padana si apre quindi una fase delicata: da una parte il fiume continua a mostrare i segni di una crisi idrica profonda, dall’altra l’arrivo di nuove giornate roventi potrebbe aumentare la pressione su una risorsa già fortemente compromessa.

Le immagini di Isola Serafini diventa così il simbolo di un’estate che rischia di entrare negli archivi climatici. Non è soltanto la fotografia di una secca, ma il ritratto di un Grande Fiume sempre più fragile, la cui capacità di ripresa dipenderà dalle piogge delle prossime settimane e dalle scelte future sulla gestione dell’acqua.

© Riproduzione riservata