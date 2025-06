Diabete, Mulè “Pronti per lanciare lo screening a livello nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti per la seconda fase, quella della diffusione dello screening a livello nazionale. La sperimentazione nelle prime cinque regioni è andata bene. Adesso manca solo il passaggio alla Conferenza Stato Regioni e poi quello nelle commissioni competenti di Camera e Senato. Entro fine anno siamo fiduciosi di poter avviare lo screening in tutta Italia”: lo ha detto il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, intervenuto in un The Watcher Talk, in onda su Urania Tv. “Il decreto attuativo, già in fase avanzata, conterrà tutte le indicazioni, proprio per evitare che ogni regione vada per la sua strada. Sarà fondamentale la presa in consegna dei soggetti positivi, in modo da poter innescare un coordinamento terapeutico che, tra le altre cose, preveda anche un supporto psicologico alle famiglie dei piccoli bambini a rischio – ha aggiunto -. Tutti i dati rilevati saranno un patrimonio prezioso per poter fare passi da gigante nella ricerca e nella prevenzione”.

fsc/gtr

(Fonte video: Utopia Studios)