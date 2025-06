Attenzione alta sullo scenario internazionale, su cui spirano venti di guerra, concentrati sul Medioriente: dopo le vicende degli ultimi giorni, con gli Stati Uniti scesi in campo contro l’Iran, un po’ ovunque cresce l’allerta.

Il territorio cremonese non è da meno: dopo il rafforzamento della base militare di Ghedi, nei giorni scorsi si è svolta una riunione in prefettura per fare il punto della situazione sui possibili obiettivi sensibili.

“A livello nazionale è stato chiesto anche alla provincia di Cremona di porre particolare attenzione a eventuali obiettivi che potessero essere sensibili in relazione alla situazione attuale” spiega il prefetto, Antonio Giannelli. “È una situazione che monitoriamo costantemente. Il momento attuale è particolarmente delicato, tanto che nei giorni scorsi abbiamo tenuto un incontro, in cui abbiamo rivisto e attenzionato le situazioni che potenzialmente possono essere di maggiore interesse“.

Insomma, massima attenzione, ma senza farsi prendere dal panico. “L‘attenzione è alta, ma bisogna vivere con tranquillità anche questo momento. Certo, è giusto informarsi su quanto sta accadendo, ma ricordiamoci che è tutto sotto controllo”.

