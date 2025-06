Si chiude il 30 giugno prossimo, presso il campus di Santa Monica dell’Università Cattolica, il percorso internazionale targato Fondazione Ferrero e Università Cattolica, per i futuri esperti dell’industria alimentare, tra ricerca scientifica, tecnologia e benessere.

Per la prima volta nella cornice del campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si terrà lunedì 30 giugno 2025 la cerimonia conclusiva del Master di secondo livello in “Innovation in Food Science and Technology – Michele Ferrero”. Un evento che celebra non solo il traguardo raggiunto dagli studenti, ma anche la visione internazionale e multidisciplinare che anima questo percorso formativo d’eccellenza, nato dalla collaborazione con il Centro Ricerche Pietro Ferrero di Alba.

La giornata prenderà il via alle ore 10:00 con i saluti introduttivi del professor Antonio Gallo, direttore del Master, del professor Pier Sandro Cocconcelli, preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, e del dottor Ettore Bologna, responsabile del Servizio medico della Fondazione Ferrero. A seguire, spazio al cuore della cerimonia: la discussione delle tesi di otto studenti provenienti da diversi Paesi, a testimonianza della vocazione internazionale del programma.

Alle 12:15 sarà la volta del Business Case Project, presentato da Mélanie Charron, Health&Nutrition Research and Communication Manager di Soremartec Italia, a chiusura di un percorso che ha visto i team di studentesse sviluppare soluzioni alimentari innovative per una dieta sana e un invecchiamento attivo, coniugando ricerca scientifica, marketing, tecnologia e benessere.

Il Master Ferrero è un corso full time in lingua inglese della durata di nove mesi (14 ottobre 2024 – 30 giugno 2025), con una didattica articolata in quattro aree chiave: nutrizione umana, tecnologie emergenti, psicologia e marketing del consumo alimentare, aspetti giuridici e politici della sicurezza alimentare. Un approccio olistico e interdisciplinare che forma specialisti in grado di affrontare le sfide dell’industria alimentare con competenze trasversali e visione sistemica.

I laureati del Master potranno inserirsi in settori strategici dell’agroalimentare come ricerca e sviluppo, controllo qualità, regolamentazione, marketing e comunicazione, contribuendo in modo concreto all’innovazione e alla sostenibilità del comparto. Con una solida base scientifica e una spiccata attenzione alla qualità e sicurezza di prodotti e processi, saranno pronti a lavorare in contesti internazionali, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

La giornata si concluderà con la proclamazione finale suggellando un percorso formativo che unisce scienza, etica e imprenditorialità. Un’occasione per festeggiare il futuro di giovani professionisti pronti a lasciare il segno nel mondo delle scienze alimentari.

Il percorso di studi si concluderà in maniera ufficiale il 3 luglio presso l’Auditorium della Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero di Alba dove alle ore 10.30 si svolgerà la Cerimonia di Premiazione alla presenza della Signora Maria Franca Ferrero. Saranno premiati il miglior Team Progetto Business Case, il miglior Percorso Accademico, la miglior Tesi. Sarà ospite della giornata Suor Alessandra Smerilli, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale che interverrà con una lecture dedicata a “Ecologia integrale. Dalle parole ai fatti”.

