Mattarella ai ragazzi di Juppiter “Sapete come recuperare fraternità”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione dell’associazione Juppiter, in occasione dell’ultima tappa della Carovana “Back Home”, un viaggio simbolico da Londra a Roma lungo la Via Francigena. Il progetto, promosso da Juppiter in occasione del Giubileo della Speranza, ha visto la partecipazione di ragazzi diversamente abili, adolescenti, accompagnati da educatori e da giovani comunicatori.

Fonte video: Quirinale