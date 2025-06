L’Asst Cremona avverte che dal 1° luglio, per eseguire il test da carico di glucosio (curva glicemica) è necessario prenotare.

La nuova modalità organizzativa, regolando il flusso degli accessi, riduce il tempo di attesa degli utenti e migliora il comfort. Anche in virtù del fatto che la curva glicemica viene prescritta principalmente per lo screening del diabete gestazionale nelle donne in gravidanza. Può essere utile anche per valutare alterazioni del metabolismo dei carboidrati in altri pazienti.

All’ospedale di Cremona, le curve da carico di glucosio possono essere prenotate così:

– Presso il CUP del Centro Diabetologico (6° piano lato destro)

– Sportelli CUP (padiglione 12)

Telefonando allo 0372 405 452 (dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 15.00)

Alla prenotazione, l’utente riceverà la data dell’appuntamento e dovrà presentarsi al punto prelievi dell’Ospedale di Cremona (padiglione 15) nella fascia oraria che va dalle 7.30 alle 9 del mattino.

A Casalmaggiore, prenotazioni presso il Punto Prelievi dell’Ospedale Oglio Po (poliambulatori – piano terra): Sportelli Cup (Piano terra) oppure telefonando allo 0375 281 684 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 15.00)

