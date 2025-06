Lunedì 30 giugno, alle ore 18, al quartiere Po, nella sala dell’Oratorio di Cristo Re (piazza Cazzani, 1), secondo appuntamento del ciclo di incontri Risparmiare energia per guardare al futuro, iniziativa organizzata dal Comune di Cremona in sinergia con gli stakeholder che collaborano al tavolo di lavoro per la promozione energetica della città.

Dopo il primo incontro del 12 giugno, che verteva sulle modalità di lettura delle bollette e sulle azioni e gli interventi che possono contribuire alla riduzione dei consumi energetici, al centro di questo secondo appuntamento ci sarà il Codice di Condotta Cis (Cantiere Impatto Sostenibile) e la Direttiva Case Green, che impone interventi di riqualificazione per i quali è necessario informarsi per tempo.

Ne parlerà Paolo Lauro Beltrami, vice presidente Ance Cremona, presidente del Gruppo Giovani Ance Cremona e del Gruppo Giovani Ance Lombardia, associazione che ha collaborato attivamente alla realizzazione di questo secondo incontro. Proprio Ance Cremona ha aderito al Codice di Condotta Cis (Cantiere Impatto Sostenibile), che verrà illustrato da Carlo Alberto Musoni del Gruppo Giovani Ance Cremona.

La Direttiva europea Case Green è entrata in vigore il 28 maggio 2024 e dovrà essere recepita dagli Stati membri, tra cui l’Italia, entro maggio 2026. Tra gli obiettivi principali figurano l’obbligo di costruire nuovi edifici a emissioni zero (dal 2026 per quelli pubblici, dal 2030 per i residenziali), il miglioramento progressivo della classe energetica degli edifici esistenti (classe E entro il 2030, D entro il 2033), e il divieto di impianti a combustibili fossili dal 2035.

Un’opportunità, per i cittadini, in termini di riqualificazione, risparmio energetico, riclassificazione catastale, aumento del valore degli immobili e accesso a incentivi economici. Con il supporto di tecnici qualificati, sarà quindi opportuno provvedere ad informarsi e programmare per tempo gli interventi necessari.

Il Codice di Condotta Cantiere Impatto Sostenibile, ad adesione volontaria, mira a rendere sostenibile la gestione dei cantieri, non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sociale e di governance. Il Cis non è una certificazione, ma un impegno concreto e misurabile che le imprese possono assumere aderendo a un manifesto con otto punti chiave: dalla decarbonizzazione alla tutela dell’ambiente, dal rispetto della legalità e dei diritti dei lavoratori, fino alla sicurezza in cantiere, al dialogo con il territorio e alla responsabilità verso la filiera dei fornitori. Ogni impresa aderente può ottenere un logo con tre livelli di impegno crescente da esporre nei cantieri, a testimonianza della propria scelta etica e sostenibile.

L’iniziativa Risparmiare energia per guardare al futuro è un ciclo di incontri pubblici nei quartieri sul risparmio energetico, argomento talvolta ritenuto di difficile approccio, ma allo stesso tempo di rilevanza fondamentale per le attività quotidiane. E’ in fase di definizione il calendario degli incontri che proseguiranno in autunno. Le date e i luoghi dei prossimi appuntamenti saranno successivamente comunicati e pubblicati sul sito del Comune. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio transizione ecologica, impianti termici e qualità dell’aria del Comune: info.ambiente@comune.cremona.it – telefono 0372/407553.

