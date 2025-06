Una rissa tra tre persone in un bar di Piadena Drizzona, in via Libertà, è sfociata in un grave gesto di violenza: uno dei coinvolti, infatti, avrebbe colpito il “rivale” con il coccio accuminato di una bottiglia di vetro rotta. Sul posto sono intervenuti, attorno alle ore 12 di venerdì, i Carabinieri e i sanitari del 118.

A causa della gravità della situazione è stato segnalato un codice rosso, che indica ferite serie, con intervento dell’elisoccorso da Brescia.

Era circa mezzogiorno quando alcuni cittadini hanno visto la rissa e chiamato il 112. Sono così subito intervenute le pattuglie di Torre de’ Picenardi e Piadena, insieme al Radiomobile Casalmaggiore.

Le tre persone coinvolte sono tutte straniere: la lite, iniziata dentro il bar “Fragole e Stelle”, è proseguita sul marciapiede dove i due aggressori, non nuovi a questi gesti in passato (sempre a Piadena Drizzona vi era stato un accoltellamento durante la Fiera Settembrina), hanno colpito il terzo uomo, 28 anni.

Lo stesso ha perso molto sangue ma, stando a fonti ufficiali, non sarebbe in pericolo di vita. I due aggressori sono stati portati in caserma e identificati. gg-lb

