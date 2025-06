Doveva chiudere a fine aprile, il San Paolo Caffè. Era ormai tutto deciso e scritto, con tanto di annuncio sui social e sulla stampa locale. Poi le cose sono completamente cambiate a cavallo di Pasqua e la storica attività ha ricominciato a lavorare a pieno ritmo con i primi di maggio.

Per festeggiare lo scampato pericolo, il gestore ha deciso di portare la musica e le iniziative culturali in piazza, nel plateatico che da direttamente sul giardino e su via Ferrario, e sullo sfondo l’entrata della nuova sede del Politecnico, ormai nell’imminenza dell’apertura.

“Quando ad ottobre del 2023 rilevai l’attività, avevo ben chiaro e focalizzato questo momento” racconta Michele Gerevini. “Per la vita del quartiere, l’università può rappresentare la svolta, e da mesi il nostro lavoro è proprio quello di coinvolgere i giovani nelle nostre iniziative”.

Una rassegna vera e propria, il San Paolo Caffè Summer Festival, che nei prossimi 5 weekend (venerdì o sabato, l’ultimo fine settimana della rassegna vedrà un doppio spettacolo) porterà sul palco virtuale sei artisti che hanno segnato la breve “storia” della gestione di Michele.

“In una stagione storicamente colma di feste ed iniziative sparse per città e provincia, noi proviamo a ridare centralità ed importanza a questa meravigliosa piazza, che avrebbe bisogno di un restyling anche minimo per tornare pulsante” sottolinea Michele.

Sarà il dj set di Gio PT ad inaugurare la kermesse proprio questa sera, sabato 28 giugno: musica ed influenza anglofona in un crescendo di ritmi inarrestabili. Seguiranno altri appuntamenti entusiasmanti. Venerdì 4 luglio Le Luci dell’Est, storica tribute band di Lucio Battisti, sarà protagonista di uno show rodato e sempre partecipato.

Sabato 12 toccherà al progetto Sirom, quattro studenti di musicologia (dalla facoltà di Corso Garibaldi le presenze agli aperitivi musicali del lunedì sono in costante aumento) che faranno letteralmente saltare la piazza con le loro influenze folk intessute su ritmi mediterranei, balcanici e quanto di etnico e stimolante ci sia in giro.

Sabato 19 scocca l’ora degli S.C.I.P.P.I, band culto del panorama cremonese con le loro interpretazioni particolari di Solo Canzoni Italiane Per Pochi Intenditori (ecco spiegato l’acronimo), ad ogni apparizione un legame sempre più forte con il loro pubblico.

Gran finale con La Banda Gastrica e i Nero a metà. I primi, cremonesi di recente formazione specializzati in rivisitazioni country di grandi classici italiani e stranieri, ritmi forsennati e divertimento garantito. I secondi, tribute band di Pino Daniele e scorribande sul grande cantautorato meridionale.

“Una front line divertente, variegata, seguita. Per noi un onore ospitarli tutti in questa rassegna, amici prima ancora che grandi artisti, che ci hanno accompagnato e aiutato nei momenti critici”, prosegue Michele. Che ringrazia anche il Comune di Cremona per aver concesso la possibilità di suonare all’aperto in zona 3, quella di massimo rispetto per il vicinato, grazie alle deroghe previste dal regolamento, pur con tutte le limitazioni sonore del caso.

“È per questo motivo che abbiamo deciso di far suonare il fine settimana e comunque di finire tutto entro le 23: non vogliamo disturbare nessuno, e se qualcuno inevitabilmente storcerà il naso, sarà un piacere invitarlo a ballare con la nostra gente”, chiosa il gestore, che invita tutti a passare per un saluto o una bevuta in compagnia. Senza esagerare (il San Paolo Caffè ha anche tutte le varianti analcoliche dei principali cocktail). E senza prenotare: “con questi artisti impossibile restare seduti per più di 5 minuti…”.

