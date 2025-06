Manca poco alla chiusura degli ultimi due cda delle aziende partecipate: quello di Afm e quello dell’Azienda Sociale Cremonese, nei quali la politica gioca un ruolo fondamentale.

Tommaso Coppola ha lasciato la presidenza di Afm per ricoprire il ruolo di presidente di Aem. Dunque si è aperta una selezione per individuare la nuova guida. Selezione che si è chiusa nei giorni scorsi. In questa azienda partecipata il Comune di Cremona detiene una quota di minoranza del capitale sociale, pari al 21,94%.

Il nuovo presidente dovrebbe essere Tino Boccasasso che proviene dall’area socialista. Geometra, ha sempre lavorato in comune a Cremona prestando servizio in vari settori, oltre ad aver avuto ruoli sindacali.

Manovre in corso anche per il rinnovo dei vertici dell’Azienda Sociale del Cremonese, formata da 48 comuni dell’Ambito di Cremona e che gestisce servizi sociali e socio-sanitari sul territorio.

Con il dopo-Tardioli (rimasto in carica per due mandati) in corsa come presidente Paola Mosa, già direttore Socio Sanitario dell’Asst di Cremona. Nel cda i nomi che potrebbero entrare sono quelli di Giuseppe Demaria ex sindacalista (area centrosinistra), Francesca Gazzina e Giancarlo Bosio (area centrodestra).

Nella rosa dei papabili spunta anche il nome di Nicoletta Domaneschi, con un passato di assessore ai servizi sociali di Castelverde, proveninete dall’area del centrosinistra. La scadenza delle candidature è per il 30 giugno dunque la prossima settimana saranno rese note le nomine, cosi come il nuovo presidentedi Afm.

Silvia Galli

