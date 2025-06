E’ Manuele Casana, 59 anni, il ciclista travolto e ucciso sabato sera sulla strada Codognese con la sua bicicletta. Casana ha attraversato l’incrocio dell’ex statale per raggiungere il Baracchino di Sesto per rientrare nella sua abitazione di Acquanegra. Il traffico in quel momento era molto abbondante il 59 enne è stato travolto. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, per lui non c’è stato più niente da fare.

La dinamica del tragico incidente resta comunque ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Casana lavorava presso una ditta di Pizzighettone, e abitava padre e il fratello. La salma del ciclista si trova all’obitorio dell’ospedale Maggiore di Cremona e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

