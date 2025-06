Centinaia di animali selvatici feriti o malati vengono salvati ogni anno dalla polizia provinciale di Cremona, che già dall’inizio di questo 2025 ne ha recuperati oltre 200.

Un’attività importante, che impegna molto gli agenti, ma anche assai gratificante.

“Stiamo impegnando la maggior parte delle nostre delle nostre ore in questo servizio, che dalla primavera e fino a ottobre impegna due pattuglie alla mattina e altrettante al pomeriggio” racconta Chiara Fusari, comandante della Polizia Locale Provinciale di Cremona.

“Questi animali vengono poi trasportati al Cras di Mantova, un centro specializzato, per le cure e per la reimmissione in natura nel momento in cui sono guariti” aggiunge il vice comandante, Palo Trentarossi.

“Le segnalazioni ci arrivano soprattutto da privati cittadini, che trovano animali selvatici feriti. L’attività sta andando molto bene: ad oggi abbiamo recuperato circa 210 animali dall’inizio dell’anno e prevediamo che i numeri continueranno a salire”.

