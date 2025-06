L’estate 2025 di coldiretti punta sulle fattorie didattiche di Terranostra-Campagna Amica. “Con l’arrivo delle vacanze e delle settimane più calde dell’anno, hanno preso avvio le proposte delle fattorie didattiche per far vivere esperienze piacevoli e significative ai bambini dai 3 fino ai 12 anni, nelle quali la natura, la conoscenza e l’avvicinamento agli animali della fattoria sono il filo conduttore di giornate gioiose, nel segno della socializzazione e della scoperta di cose nuove e dei ritmi della campagna” spiega Coldiretti Cremona.

In prima linea ci sono le fattorie didattiche di Terranostra Cremona, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio nata in casa Coldiretti. Ecco alcune proposte.

A Soncino, presso l’Agriturismo Fattoria Didattica “Del Cortese”, hanno preso il via Le settimane didattiche del Cortese. Proseguiranno fino al 2 agosto, per poi riprendere dal 26 al 30 agosto. Le attività sono gestite dal titolare Stefano Cagnana con la moglie Claudia Milani Brugna, psicologa, e si sviluppano dalle ore 9 fino alle 16 con proposte e giochi alla scoperta della natura, attività sportive, laboratori, passeggiate, pranzo e merenda in agriturismo. Le settimane didattiche Del Cortese, sono rivolte a bambine e bambini dai 3 ai 12 anni.

Nel comune di Cremona, in località Boschetto, c’è la Fattoria Didattica Azienda Agricola Maghenzani che, nell’ambito delle iniziative Naturiamo l’estate, propone il progetto dal titolo: La natura dei perché, dal 30 giugno al 1° agosto con orario dalle 7.30 alle 16.30, progetto rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni.

“Anche per il 2025 la nostra fattoria didattica vuole consolidare il connubio bambino-natura, mantenendo l’approccio ricreativo-didattico particolarmente orientato ad agevolare e a suscitare nei bambini e nelle bambine il desiderio di immergersi nella campagna” spiega la titolare Gianna Balestra. “Il gioco, l’osservazione, l’ascolto, la manipolazione, insieme a una relazione rispettosa verso gli animali, sono il risultato di scelte metodologiche che mettono sempre al centro ogni bambino”.

All’Agriturismo Fattoria Didattica “Il Campagnino” di Pessina Cremonese il progetto Naturiamoci in Fattoria ha preso il via oggi e proseguirà fino al 18 luglio, dalle ore 7.30 alle ore 16, rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni. “Ogni giorno si imparano nuove cose, grazie alla natura. Dalla cura degli animali della fattoria alle varie filiere alimentari, dai laboratori di cucina all’educazione alimentare” spiega Elisa Mignani, titolare del Campagnino e Presidente di Terranostra Cremona. “Ogni giorno verranno affrontati argomenti nuovi. Bambine e bambini saranno liberi di esprimersi e di creare usando la fantasia, immersi a 360 gradi nella natura”.

Centro estivo al via anche all’Agriturismo Fattoria Didattica Ca’ Bianca di Castelverde, con il progetto: Le storie che ci racconta la natura, rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni. Partiti oggi, si proseguirà fino al 29 agosto. Il progetto offre ai piccoli un’esperienza unica di apprendimento e crescita in un ambiente naturale, per sette settimane. I baby partecipanti interagiranno con gli animali, imparando a prendersene cura, raccoglieranno le uova, accompagneranno gli asinelli al pascolo e si occuperanno dell’orto, coltivando piante e raccogliendo frutti. Inoltre parteciperanno alla trasformazione dei prodotti agricoli, come la preparazione della salsa di pomodoro e la creazione di conserve. Ci saranno anche momenti di svago, giochi d’acqua e laboratori didattici per stimolare la collaborazione.

“In Lombardia – sottolinea Coldiretti Cremona – sono oltre 200 le fattorie didattiche: si tratta di aziende agricole agrituristiche autorizzate a fare formazione sul campo per le nuove generazioni, puntando sull’educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con i suoi ritmi, l’alternanza delle stagioni e la possibilità di produrre in modo sostenibile”.

“Nelle fattorie didattiche – prosegue Coldiretti Cremona – si impara “facendo”, attraverso attività pratiche ed esperienze dirette come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare e creare. I più piccoli vanno alla scoperta del mondo delle api, dell’orto sensoriale, ma imparano anche a cucinare, danno da mangiare e si prendono cura degli animali della fattoria, senza dimenticare i laboratori del gusto. Così coltiviamo nelle giovani generazioni maggiore attenzione e sensibilità rispetto ai temi ambientali, e formiamo futuri cittadini più consapevoli sui principi della sana alimentazione, dell’importanza dell’origine dei cibi, della stagionalità dei prodotti.

Le fattorie didattiche svolgono anche un ruolo prezioso nel sostenere le famiglie e i genitori con la fine delle lezioni scolastiche – conclude Coldiretti Cremona – offrendo alle famiglie servizi educativi con particolare attenzione al benessere psico-fisico dei bambini e dei ragazzi”.

