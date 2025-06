Pauroso schianto nel pomeriggio di lunedì in via Milano, dove due auto si sono scontrate frontalmente, poco prima dell’incrocio con via della Conca. Un impatto violento, che ha distrutto completamente la parte anteriore di entrambe le vetture.

Tre le persone rimaste ferite, tra cui un ragazzino di 13 anni. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con tre ambulanze e l’auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno dato supporto nelle operazioni di soccorso e messo in sicurezza i mezzi.

Nel mentre la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, affidati alle pattuglie della Polizia Stradale di Cremona, coordinate dal comandante Ettore Guidone. I feriti sono poi stati trasportati in pronto soccorso in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione, da parte degli agenti, una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta, andando a provocare il sinistro.

LaBos

© Riproduzione riservata