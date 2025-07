Dopo 79 anni chiude la Macelleria Ruggeri di Porta Venezia a Cremona: un’attività storica che ha servito generazioni diverse di cremonesi. La macelleria, aperta nel 1946, abbasserà la saracinesca il 2 agosto. Entrare nel negozio è come entrare nel tempio dell’eccellenza della carne e della gastronomia e la qualità è sempre stato uno dei punti di forza della macelleria. L’altro è proprio la famiglia Ruggeri: Giancarlo con Marinella e le figlie Silvia e Laura. Sono loro che accolgono i clienti e che suggeriscono e consigliano loro. “I cremonesi sono diventati la nostra famiglia” dicono Giancarlo e Marinella. A cui fa eco Silvia: “Il motivo della chiusura è la necessità di cercare un nuovo equilibrio tra vita familiare e lavorativa”. Non si nega poi che il commercio di vicinato sia stato quasi trascurato nel tempo da chi di dovere, così come gli evidenti cambiamenti della società nel tempo, tra cui quello economico. “Ci teniamo a ringraziare Roberto che è con noi da 35 anni e ha vissuto insieme a tutti noi i cambiamenti e anche Andrea che è arrivato tre anni fa” dicono i Ruggeri.

Accanto alla cassa c’è una cartolina di Mina, con dedica e firma della cantante: “Ci ha ringraziato per il nostro mosto” dice Marinella guardando l’oggetto cult. Sotto, quella di Valentina Rodini, campionessa olimpica cremonese. E il dopo della famiglia Ruggeri come sarà? “Prima un po’ di riposo” dice Silvia sorridendo mentre Marinella (orgogliosissima) prosegue: “Ci godremo la nostra vita a Croce”. Una chiusura in grande stile e bene per un negozio che è stato punto di riferimento per moltissimi cremonesi.

Federica Bandirali

