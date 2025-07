Egregio direttore,

Nel corso del Consiglio comunale di lunedì 30 giugno, sono intervenuto durante la discussione della mozione presentata dalla consigliera Maria Vittoria Ceraso sull’“emergenza lame tra i giovani”. Un tema drammaticamente attuale, che riguarda sempre più da vicino anche Cremona.

I dati nazionali sono preoccupanti: nel 2024, l’11% degli omicidi è stato commesso da minorenni; nel 49% dei casi si è trattato di liti degenerative, spesso con l’uso di armi da taglio. E anche nella nostra città si moltiplicano segnalazioni di giovani – anche minorenni – che girano armati, nei quartieri, in centro o all’uscita da scuola.

Nel mio intervento ho chiesto tre cose chiare e concrete:

più controlli mirati nelle aree sensibili

un monitoraggio trasparente e costante dei reati commessi con armi bianche da parte di minori

un segnale istituzionale forte: a Cremona non è tollerato andare in giro armati

Il mio intervento ha suscitato critiche da alcuni consiglieri della maggioranza, che lo hanno ritenuto discriminatorio. Ma a confermare la fondatezza di quanto ho detto è stato lo stesso assessore alla Sicurezza, Santo Canale, che nel suo intervento ha riconosciuto l’esistenza del problema e ha fatto chiaramente riferimento ad alcune nazionalità particolarmente coinvolte nell’uso del coltello tra i giovani.

Questo non significa fare generalizzazioni, ma prendere atto della realtà. In alcuni contesti familiari e sociali – spesso legati a situazioni complesse o a percorsi migratori recenti – l’arma bianca viene ancora vissuta come strumento di difesa o affermazione personale. È una mentalità inaccettabile, che va contrastata attraverso la cultura del rispetto, l’educazione alla legalità e la presenza costante delle istituzioni.

Chi vive e cresce a Cremona deve rispettare le stesse regole, senza eccezioni.

Senza rispetto delle regole non c’è integrazione, e senza sicurezza non c’è convivenza possibile.

Tocca a noi amministratori avere il coraggio di dire le cose come stanno, senza ipocrisie e senza paura.

