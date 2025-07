Drive the Beat… Find the Beat: sarà questo il fil rouge che accompagnerà l’edizione 2025 dei Giovedì d’Estate, ormai ai nastri di partenza.

La manifestazione promossa da Le Botteghe del Centro di Cremona e Confcommercio Provincia di Cremona – quest’anno nel segno dell’ottantesimo anniversario dell’Associazione – animerà il centro storico della città nelle serate del 3, 10, 17 e 24 luglio, dopo lo strepitoso successo della Stradeejay, che ha aperto ufficialmente l’evento.

L’iniziativa si presenta in una veste rinnovata, senza serate a tema, lasciando a ciascuno la libertà di trovare il proprio “beat” tra le tante proposte in programma. Una scelta che valorizza la pluralità culturale, sportiva e artistica del territorio e invita cittadini e turisti a vivere Cremona in tutta la sua vivacità.

Con il claim Find your Beat ai Giovedì 2025!, Cremona si prepara a regalare ai cittadini e ai visitatori serate uniche, all’insegna della cultura, dello sport, della musica e della convivialità.

“Il cuore dei Giovedì d’Estate sono le Botteghe del Centro, che anche quest’anno rendono possibile una manifestazione importante, alzando sempre più la qualità delle proposte” dichiara Andrea Badioni, presidente di Confcommercio. “Sono loro a dare energia alla città, rendendola più viva, vivibile e sempre pronta ad accogliere cittadini e visitatori, sostenendo al tempo stesso il commercio locale e la vitalità delle nostre attività. Un sentito ringraziamento va anche al Distretto Urbano del Commercio e al Comune di Cremona per la preziosa collaborazione e il supporto”.

SPORT E SPETTACOLO

La serata inaugurale del 3 luglio sarà caratterizzata da un ricco programma dedicato allo sport. In Piazza del Comune andrà in scena un’edizione straordinaria della 3XCre Gold League, torneo di basket che vedrà sfidarsi le squadre finaliste dei celebri Memorial Miky Barcella e Memorial Roby Telli.

Piazza Stradivari si trasformerà invece in un grande palcoscenico per discipline diverse: incontri interregionali di pugilato olimpico a cura dell’A.B.C. Accademia Boxe Cremona, esibizioni della Gymnica Cremona, fresca dei successi ai Campionati Italiani Silver, performance di scherma delle scuole Minervum Academy e Sala d’Arme Achille Marozzo, esibizioni di pole dance delle artiste di BeeYou, e attività per i più piccoli, dal calcio proposto dal G.S.D. Marini alle prove ciclistiche del Ccc Arvedi 1891, fino alla presentazione del progetto PadelX.

ARTE E CULTURA

Per chi predilige un’atmosfera più rilassata, Piazza Roma ospiterà spazi ludici con giochi storici grazie a Energia Ludica, l’Accademia degli Scacchi, costruzioni Lego e la creatività de La Buca del Coboldo, che proporrà giochi da tavolo e di ruolo.

Da non perdere, inoltre, l’atelier fotografico del Collettivo 50mm in Corso Campi 46 per un ricordo speciale della serata e il percorso lungo Via Palestro, che si trasformerà nella “Via del Fumetto”, dal Corso Campi alla sede del Centro Fumetto Andrea Pazienza.

Anche la cultura avrà un ruolo centrale grazie alle collaborazioni con il Museo Diocesano, che aprirà il Museo Verticale del Torrazzo dalle 20 alle 22.30, con la compagnia TraAttori, che proporrà alle 21 nel cortile del Teatro Filo la rassegna di improvvisazione teatrale “Impro d’Estate”, e con Target Turismo, che offrirà visite guidate alla scoperta dei tesori della pinacoteca cittadina.

MUSICA, GUSTO E SHOPPING

A fare da cornice a queste iniziative, la musica non mancherà: alle 18 il Teatro Filo ospiterà il concerto dell’Emory University Chamber Ensemble di Atlanta (USA), diretta dal maestro Paul Bhasin, nell’ambito del Cremona Summer Festival. Nelle diverse serate, i locali aderenti all’iniziativa proporranno DJ set e musica dal vivo con artisti e gruppi locali legati al progetto Stradeejay.

Non mancherà l’appuntamento gastronomico con Largo Bocconcino, dove dalle 19 alle 23 sarà possibile gustare piatti della tradizione, in un mix di contaminazione etnica e accompagnati da aperitivi e vini di qualità

E per gli amanti dello shopping, i negozi aperti fino alle 23.30, il mercato di Corso Garibaldi e i negozi di quartiere di Corso Cavour daranno vita a un mix di proposte in grado di attirare l’attenzione e sorprendere con originali idee e occasioni estive, offrendo così l’opportunità di vivere il centro storico anche sotto le stelle.

