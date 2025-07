Il 2 luglio, alle 21:30, in piazza Municipio a Castelverde, “Notturno d’estate”, happening artistico, letterario, musicale con Artisti di primo livello, fra cui Ambra Lo Faro, cantante e polistrumentista (violino, chitarra e pianoforte), che si è esibita a Los Angeles per Quincy Jones ed ha collaborato con il cantautore statunitense Jesse McCartney, nonché artista del cast di musical come “Il Mondo di Patty” e doppiatrice; Giacomo Marzi, contrabbassista della Jazz’on Parma Orchestra, Giovanni Guerretti, pianista cremonese, apprezzato jazzista, insegnante presso la Pontesound, che ha collaborato con Mario Biondi, Malika Ayane, Cesare Cremonini e altri importanti cantanti e cantautori italiani fra cui Francesco Guccini; Giacomo Russo, apprezzato batterista jazz in diversi festival internazionali, in Italia e all’estero (Francia e Lugano); Chiara Allegro, la ballerina, di Milano, docente presso la Studio G e il Musical Theatre della Children School; collabora con l’evento “Milano Music Award”, con lo stilista Hugo Boss e con il Teatro alla Scala; è anche danzaterapeuta clinica.

Lo spettacolo rientra nella rassegna TERRA FIUME, organizzata in collaborazione con Confcommercio nell’ambito del Progetto “LombardiaStyle” promosso da Regione Lombardia.

