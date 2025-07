Si è tenuto nei giorni scorsi, presso la sede di Cremona della Bcc di Credito Padano, un incontro istituzionale e molto concreto, tra i vertici della Confartigianato Imprese Cremona e l’Istituto di credito, che ha segnato l’inizio di una collaborazione strategica a favore del tessuto imprenditoriale locale, le cui basi erano già state siglate nel 2024.

Accesso al credito agevole e attenzione ai fattori Esg (Ambiente, Sociale e Governance) sono stati i temi principali al centro del confronto, con l’obiettivo comune di accompagnare le micro e piccole imprese del territorio cremonese nel loro percorso di crescita, innovazione e transizione sostenibile.

“La collaborazione con Credito Padano nasce da una visione condivisa di impresa: radicata sul territorio, attenta ai valori, rispettosa delle persone e proiettata al futuro. Insieme possiamo costruire strumenti concreti per favorire il lavoro, la sostenibilità e l’accesso al credito, in un momento in cui le nostre aziende hanno più che mai bisogno di fiducia e supporto” ha dichiarato il presidente di Confartigianato Imprese Cremona, Stefano Trabucchi.

Durante l’incontro, la delegazione di Confartigianato ha avuto anche modo di conoscere il neoeletto Presidente di Credito Padano Arnaldo Ghisotti, in un clima di cordialità e apertura. Entrambe le realtà hanno sottolineato l’importanza di lavorare fianco a fianco, nel rispetto reciproco e con la volontà di generare valore per l’intera comunità.

Questa nuova sinergia sarà tradotta nei prossimi mesi in azioni concrete, attraverso strumenti pensati per facilitare l’accesso al credito, la consulenza su progetti Esg e il rafforzamento del legame tra impresa, territorio e istituzioni finanziarie.

“L’accordo rappresenta uno strumento essenziale a supporto della nostra visione strategica” ha spiegato Ghisotti. ”Essere vicini ai territori, capire le necessità delle imprese in modo concreto, incentivare gli investimenti, è un importante successo, mettendo insieme due attori economici importanti per Cremona e la sua provincia come Confartigianato e Credito Padano”.

Una collaborazione che nasce da valori comuni e guarda lontano: sostenere oggi le imprese significa costruire il futuro del territorio.

