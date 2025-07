Incidente stradale in Via Pradazzo a Castelleone questa mattina 2 luglio. Poco dopo le 9.00, due auto si sono scontrate probabilmente a causa di una mancata precedenza. Nell’impatto sono rimaste coinvolte 3 persone: una coppia, una donna di 53 anni e un uomo di 61; e un anziano di 78. Nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita: la donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Brescia mentre l’uomo che viaggiava con lei, meno grave, all’ospedale di Cremona.

La dinamica è al vaglio del distaccamento della Polizia Stradale di Crema, sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, due ambulanze della Croce Verde di Crema e della Croce Rossa di Lodi.

